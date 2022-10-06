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«Манчестер Сити» хочет сохранить Гюндогана, но решение будет принимать сам игрок

06 Октября 2022 • 12:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

«Манчестер Сити» намерен сохранить в своём составе немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, но итоговое решение будет принимать сам игрок, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны «Барселоны», конкретных переговоров по возможному трансферу футболиста пока не ведётся. Отметим, что действующее соглашение 31-летнего полузащитника с «горожанами» рассчитано до следующего лета, поэтому по окончании нынешнего сезона он сможет покинуть английский клуб бесплатно.  

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «горожан» 12 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 25 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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