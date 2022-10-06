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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хазенхюттль считает Холанна выдающимся футболистом

06 Октября 2022 • 19:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Рулевой «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль ответил на вопрос о предстоящем матче 10-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Хазенхюттль сказал на пресс-конференции, что неправильно сводить всю игру «Сити» к Холанну, у них много других хороших футболистов, о которых также надо подумать. Если весь матч следить только за Холанном, то это не принесет никакой пользы, добавил тренер.

Специалист заявил, что норвежский форвард является выдающимся футболистом, который играет за прекрасный клуб.

Матч между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» состоится 8 октября, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Ральф Хазенхюттль Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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