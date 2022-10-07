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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каллум Уилсон считает, что Холанн уже забрал награду лучшего бомбардира АПЛ

07 Октября 2022 • 20:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1 1.12 X 9.50 2 20.00
Через 19 ч. 2 мин.

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон считает, что гонка бомбардиров этого сезона Английской премьер-лиги уже завершена.

«Есть «Золотая бутса» в конце сезона, но она уже ушла. Эрлингу Холанну нужна своя собственная награда, а остальным надо сделать другой приз. Нам нужна «Серебряная бутса» в текущий момент. Это хотя бы что-то», – приводит слова нападающего TalkSport.

Отметим, что в восьми играх английского первенства Холанн стал автором 14 мячей. У ближайшего преследователя – в два раза меньше. Им является Гарри Кейн.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Каллум Уилсон Эрлинг Холанн
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