Каллум Уилсон считает, что Холанн уже забрал награду лучшего бомбардира АПЛ

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон считает, что гонка бомбардиров этого сезона Английской премьер-лиги уже завершена.

«Есть «Золотая бутса» в конце сезона, но она уже ушла. Эрлингу Холанну нужна своя собственная награда, а остальным надо сделать другой приз. Нам нужна «Серебряная бутса» в текущий момент. Это хотя бы что-то», – приводит слова нападающего TalkSport.

Отметим, что в восьми играх английского первенства Холанн стал автором 14 мячей. У ближайшего преследователя – в два раза меньше. Им является Гарри Кейн.

