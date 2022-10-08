Гвардиола: «Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от выступлений полузащитника Ромео Лавии за «Саутгемптон». Напомним, бельгиец летом покинул «горожан» и присоединился к «святым» на постоянной основе, но при этом у «Манчестер Сити» есть право выкупа своего воспитанника за сумму в районе 45 миллионов евро.

«Лавиа отлично стартовал в «Саутгемптоне», но потом получил травму. Он покинул «Манчестер Сити» только по той причине, что мы получили выгодное предложение для его развития, но при этом у нас будет возможность вернуть его», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Отметим, что Лавиа не сыграет сегодня с «Манчестер Сити» из-за травмы. Бельгийца уже летом пытался приобрести «Челси», который предлагал 55 миллионов евро.