Гвардиола: «Я доволен игрой, нам лишь чуть досаждал прессинг»

В десятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» в своем обычном стиле переиграл «Саутгемптон», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. События игры прокомментировал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он доволен игрой своих футболистов, и, конечно же, результатом.

- Результат хорош, игра тоже. Нам чуть досаждал их высокий прессинг. В прошлом году нам было сложно с «Саутгемптоном», а в этом все хорошо. Несмотря на то, что некоторые игроки не были в лучшей форме, мы создали много возможностей, - цитирует слова каталонского наставника «Манчестер Сити» BBC Sport.