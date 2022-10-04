Холанн — игрок месяца в «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был признан лучшим игроком сентября в составе «горожан». По сведениям официального сайта английского гранда, позади нападающего остались Кевин де Брёйне и Фил Фоден.

Напомним, норвежский игрок провел четыре матча в сентябре, в которых забил пять голов. Стоит отметить, что Холанн признается лучшим футболистов месяца в «Манчестер Сити» второй раз подряд.

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 20 очков после восьми встреч. В предстоящем туре «Манчестер Сити» примет на своем поле «Саутгемптон».