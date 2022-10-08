Марез: «Хорошо, что быстро забили, стало проще»

В десятом туре английского чемпионата Премьер-лиги чемпион Англии «Манчестер Сити» в своем обычном стиле переиграл «Саутгемптон», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Третий мяч, в самом начале второй половины матча, забил алжирский нападающий Рияд Марез. После матча он поделился своими чувствами, отметив быстро забитый его командой мяч.

- Игра была сложной, но мы быстро забили, это облегчило задачу. Были шансы забить еще больше. Хорошо, что не пропустили. Мы контролировали игру. Надо продолжать в том же духе, все идет хорошо, - цитирует слова Рияда Мареза BBC Sport.