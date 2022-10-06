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Грилиш — о Холанне: «Вратарь «Копенгагена» сказал мне, что он не человек»

06 Октября 2022 • 13:21 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Копенгаген
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о своём одноклубнике Эрлинге Холанне.

Напомним, во вчерашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (5:0) норвежский нападающий забил два мяча. Всего в нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста 19 голов в 12 проведённых встречах.

«Честно говоря, это невероятно. Я никогда в жизни не видел ничего подобного.

Вратарь «Копенгагена» сказал мне: «Он не человек!» Я говорю: «Можешь мне не рассказывать», — цитирует Грилиша BBC.

Напомним, Холанн перешёл в «Манчестер Сити» мигнувшим летом из дортмундской «Боруссии». Ранее норвежец также защищал цвета «Зальцбурга» и «Мольде».

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Джек Грилиш Эрлинг Холанн
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