Гвардиола — о Холанне: Ему никто не может составить конкуренцию в его возрасте

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру форварда Эрлинга Холанна.

Гвардиола сказал официальному сайту клуба, что с Холанном никто не может конкурировать в его возрасте, цифры это показывают, в раздевалке и на поле есть вещи, которые не относятся к статистике, но делают всех счастливыми. Холанн много общается, он не только игрок, который забивает голы, добавил тренер.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, забил 17 мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.