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Гвардиола — о Холанне: Ему никто не может составить конкуренцию в его возрасте

04 Октября 2022 • 16:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру форварда Эрлинга Холанна.

Гвардиола сказал официальному сайту клуба, что с Холанном никто не может конкурировать в его возрасте, цифры это показывают, в раздевалке и на поле есть вещи, которые не относятся к статистике, но делают всех счастливыми. Холанн много общается, он не только игрок, который забивает голы, добавил тренер.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, забил 17 мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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