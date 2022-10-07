Холанн назвал своего любимого игрока в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, кто из выступавших в клубе футболистов нравится ему больше всех.

22-летний норвежский нападающий выделил своего коллегу по амплуа Серхио Агуэро, завершившего карьеру в прошлом году: «Думаю, я должен выделить Агуэро. С его игрой у меня связано много приятных воспоминаний, да и в целом он просто фантастический футболист», – заявил Холанн, слова которого приводит пресс-служба «Манчестер Сити».

Серхио Агуэро выступал за «горожан» на протяжении десяти лет – с 2011 по 2021 год. На счету аргентинца, ставшего легендой клуба, 260 забитых мячей в 390 матчах.