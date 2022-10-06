Уокер был успешно прооперирован

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перенёс операцию после полученной травмы. Об этом сообщил официальный сайт «горожан». При этом пока неизвестно, сколько времени потребуется футболисту для полного восстановления.

По сведениям СМИ, 32-летний Уокер может пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что надеется на возвращение игрока в строй до начала ЧМ.

В текущем сезоне защитник провел семь матчей в Английской премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.