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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер был успешно прооперирован

06 Октября 2022 • 14:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер перенёс операцию после полученной травмы. Об этом сообщил официальный сайт «горожан». При этом пока неизвестно, сколько времени потребуется футболисту для полного восстановления.

По сведениям СМИ, 32-летний Уокер может пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что надеется на возвращение игрока в строй до начала ЧМ.

В текущем сезоне защитник провел семь матчей в Английской премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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