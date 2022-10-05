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Кан: Холанн и Левандовски выходят на поле только с одной мыслью

05 Октября 2022 • 20:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан оценил уровень форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Кан сказал Bayern & Germany, что Холанн является типичным форвардом, который выходит на поле только с мыслью о забитом мяче, точно также действует нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, такие игроки видят счастье лишь в голах.

В текущем сезоне 22-летний норвежец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет три результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость нападающего «Манчестер Сити» составляет 150 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити Оливер Кан Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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