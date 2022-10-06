Уокер – о своей травме: «Буду поддерживать своих партнёров всеми возможными способами»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сказал свои первые слова после перенесённой операции, из-за которой может пропустить чемпионат мира в Катаре, а также ряд важных матчей «горожан» во всех турнирах.

«Травмы являются частью нашей любимой игры. Моя операция во вторник прошла успешно и теперь я могу приступить к реабилитации, чтобы поскорее вернуться к лучшей форме. Я буду поддерживать своих партнёров всеми возможными способами», – написал Уокер в социальных сетях.

В новом сезоне Уокер провёл 7 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.