Эшли Янг отказался переходить в «Ньюкасл»

Полузащитник «Астон Виллы» Эшли Янг решил остаться в своём нынешнем клубе и отказался от предложения «Ньюкасла». По сообщениям The Sun, «сороки» видели в англичанине одного из кандидатов на роль левого защитника.

Отметим, что Эшли Янг вернулся в «Астон Виллу» летом 2021 года, когда пришёл в клуб на правах свободного агента из миланского «Интера», который в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул Серии А. Напомним, что ранее англичанин выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год.

В этом сезоне 36-летний Янг провёл 12 матчей за бирмингемцев в чемпионате Англии, где отметился двумя результативными передачами.