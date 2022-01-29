«Эвертон» присматривается к полузащитнику «Челси»

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик может сменить клубную прописку, если «Эвертону» удастся договориться с «Челси» на предмет его приобретения. Лофтус-Чик не всегда получает желаемый объем игрового времени в столичном клубе, в текущем сезоне он отыграл в двадцати матчах за «Челси», сумев записать на свой счет три голевые передачи.

Подробности гипотетической сделки не сообщаются, но известно то, что портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Рубен Лофтус-Чик выступает за «Челси» с 2014 года, но за это время он успел поиграть в аренде в «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».