Лэмпард разочарован неудачным началом в «Эвертоне»

«Эвертон» открыл счет в матче с «Ньюкаслом», но в итоге получил в ответ три гола и проиграл - таким выдался дебют Фрэнка Лэмпарда у руля «ирисок». Новый наставник «Эвертона» разочарован таким началом, но пообещал решить замеченные проблемы.

- Это разочаровывающий результат. Игра получилась непростой, но это понятно, мы работаем только неделю. Сейчас нет смысла вешать нос, надо работать над решением проблем. Для этого нужна уверенность в своих силах, и тогда изменения будут проходить быстрее, а за ними и хорошие результаты, - заявил Лэмпард, которого цитирует The Mirror.

«Эвертон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.