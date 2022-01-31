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Рангник разрешил Лингарду уйти. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы

31 Января 2022 • 17:40 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к тому, чтобы вновь покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. По сообщениям Фабрицио Романо, футболист получил разрешение от главного тренера Ральфа Рангника на то, чтобы покинуть команду.

В данный момент в услугах англичанина активно заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Напомним, что Лингард уже выступал за «молотобойцев» во второй половине прошлого сезона. Тогда за полсезона полузащитник забил 9 голов и отдал 4 ассиста в АПЛ.

Отметим, ранее отмечалось, что Рангник не хочет отпускать Лингарда и хочет сохранить футболиста как минимум до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Джесси Лингард трансферы футбола - зима 2022
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
31 Января 2022 в 17:56
это конечно шутка-я думаю,что РР избавляется спешно от всех барагозов,после того как восходящая звезда Гриня так жидко обделался,а как всем известно,это была сплоченная троица:Гриня,Лингард и Полька,которые отдыхали и "фоткались"вместе!!!А теперь о серьезном:ну и слава Богу!пацану давно нужна постоянная и стабильная игровая практика.Тем более если его снова Весты заберут,вообще отлично будет ведь там за свою недавнюю аренду он стал настоящим кумиром и отлично влился в игровую схему клуба!!
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