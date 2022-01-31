Рангник разрешил Лингарду уйти. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к тому, чтобы вновь покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. По сообщениям Фабрицио Романо, футболист получил разрешение от главного тренера Ральфа Рангника на то, чтобы покинуть команду.

В данный момент в услугах англичанина активно заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Напомним, что Лингард уже выступал за «молотобойцев» во второй половине прошлого сезона. Тогда за полсезона полузащитник забил 9 голов и отдал 4 ассиста в АПЛ.

Отметим, ранее отмечалось, что Рангник не хочет отпускать Лингарда и хочет сохранить футболиста как минимум до конца сезона.