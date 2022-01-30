«Он поможет» - бывший игрок «Арсенала» сватает Обамеянга в «Эвертон»

У «Эвертона» наблюдаются определенные проблемы с атакой, но бывший хавбек «Арсенала» Джермейн Пеннант знает, как их решить - он предлагает «ирискам» поскорее пригласить Пьера-Эмерика Обамеянга, по поводу будущего которого сейчас ясности нет. Пеннант считает Обамеянга великом футболистом.

- Он - великий игрок, но я думаю, что и у руководства были веские причины разжаловать его из статуса капитана. Наверное, случилось что-то серьезное, не исключено, что это отпугивает некоторые другие клубы. Но «Эвертону» нужен форвард с именем и способностями, а Обамеянг знает, как забивать, это его козырь. Учитывая, что происходит с «Эвертоном» сейчас, такой футболист, как Обамеянг, вернул бы им уверенность в том, что они должны остаться в АПЛ, - считает Пеннант, слова которого приводит The Sun.

Джермейн Пеннант защищал цвета «Арсенала» с 1999 по 2005 год, проведя в общей сложности 12 матчей.