Полузащитник Деле Алли сменил «Тоттенхэм» на «Эвертон», он перешел на постоянной основе. Контракт заключен сроком на два с половиной года, сообщает командный «Твиттер» «ирисок».

Деле Алли уже давно готовился к тому, чтобы покинуть «Тоттенхэм», слухи сватали его в другие команды английской Премьер-лиги и даже в итальянскую серию А. Однако в итоге футболист, которого пять лет тому назад считали самым перспективным дарованием английского футбола, переходит в стан клуба, который ведет борьбу за выживание в АПЛ.

В текущем сезоне 25-летний Деле Алли на поле появлялся не очень часто. сыграв в десяти матчах чемпионата. В них он забил один гол.