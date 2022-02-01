Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алли стал игроком «Эвертона» официально

01 Февраля 2022 • 04:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник Деле Алли сменил «Тоттенхэм» на «Эвертон», он перешел на постоянной основе. Контракт заключен сроком на два с половиной года, сообщает командный «Твиттер» «ирисок».

Деле Алли уже давно готовился к тому, чтобы покинуть «Тоттенхэм», слухи сватали его в другие команды английской Премьер-лиги и даже в итальянскую серию А. Однако в итоге футболист, которого пять лет тому назад считали самым перспективным дарованием английского футбола, переходит в стан клуба, который ведет борьбу за выживание в АПЛ.

В текущем сезоне 25-летний Деле Алли на поле появлялся не очень часто. сыграв в десяти матчах чемпионата. В них он забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Деле Алли трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
06:34 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» усилился защитником «Ливерпуля»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Алли стал игроком «Эвертона» официально
00:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Обамеянга в «Барселону» бесплатно
00:25 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» приобрёл игрока из МЛС
31 Января
22:21 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по трансферу Обамеянга в «Барселону» забуксовали
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» успешно зарегистрировала Траоре
22:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Обамеянга
22:02 · Англия. Премьер-лига
Чалета-Цар может стать игроком «Вест Хэма» в ближайшие часы
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» объявил о контракте с ван де Беком 1 официально
21:43 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы интересуются Кюрзава
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется Биссума
21:25 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо будет выступать за «Вильярреал» официально
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле переходит в «Челси» - источник 2 слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг возвращается в Лондон после срыва трансфера в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем