«Эвертон» выбрал Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард вернется в АПЛ - он возглавит «Эвертон», переговоры по поводу его назначения прошли успешно. Ранее Лэмпард руководил «Челси», но в начале 2021 года он был уволен. Информация о том, что именно Лэмпард будет представлен в качестве наставника «Эвертона», опубликована в «Твиттере» итальянским журналистом Фабрицио Романо.

Другими претендентами на должность тренера «Эвертона» были бывший наставник «Порту» и «Фенербахче» Витор Перейра, а также бывший помощник уволенного ранее Рафы Бенитеса - Данкан Фергюсон.

А вот воспитанник клуба Уэйн Руни, к которому руководство «ирисок» также обращалось, отклонил это предложение.