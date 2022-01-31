Ван де Бек прошёл медобследование в «Эвертоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы завершить свой переход в «Эвертон». Нидерландец сегодня утром прошёл медобследование и ещё на шаг приблизился к потенциальному трансферу.

По сообщениям Фабрицио Романо, ван де Бек перейдёт в «Эвертон» на правах аренды без права выкупа. Ранее игроком также интересовался «Кристал Пэлас», который возглавляет Патрик Виейра. Тем не менее, нидерландец решил присоединиться к «ирискам», которых в скором времени должен возглавить Фрэнк Лэмпард.

В этом сезоне ван де Бек являлся игроком запаса «Манчестер Юнайтед». На счету нидерландца всего 1 гол в АПЛ.