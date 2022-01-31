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Ван де Бек прошёл медобследование в «Эвертоне»

31 Января 2022 • 14:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы завершить свой переход в «Эвертон». Нидерландец сегодня утром прошёл медобследование и ещё на шаг приблизился к потенциальному трансферу.

По сообщениям Фабрицио Романо, ван де Бек перейдёт в «Эвертон» на правах аренды без права выкупа. Ранее игроком также интересовался «Кристал Пэлас», который возглавляет Патрик Виейра. Тем не менее, нидерландец решил присоединиться к «ирискам», которых в скором времени должен возглавить Фрэнк Лэмпард.

В этом сезоне ван де Бек являлся игроком запаса «Манчестер Юнайтед». На счету нидерландца всего 1 гол в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2022
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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