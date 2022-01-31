Нападающий французского «Реймса» Уго Экитике близок к переходу в «Ньюкасл». Игрок в ближайшие часы может вылететь в Англию, так как клубы очень близки к достижению соглашения по трансферу.

В этом сезоне Экитике стал одним из главных открытий чемпионата Франции. Благодаря своей игре футболист получил кличку «Новый Мбаппе». Ранее в услугах форварда также был заинтересован лондонский «Вест Хэм».

В этом сезоне на счету Экитике 8 голов и два ассиста в чемпионате Франции. В июне футболисту исполнилось всего 19 лет, а прошлый сезон он провёл на правах аренды за датский «Вайле», в составе которого забил три мяча.