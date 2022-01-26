«Лион» опровёрг слухи о переходе Гимараэша в «Ньюкасл»

Французский «Лион» выпустил официальное заявление, в котором было сказано, что слухи о договорённости с «Ньюкаслом» по трансферу полузащитника Бруно Гимараэша не соответствуют действительности.

Фабрицио Роман у себя в «Твиттере» сообщил, что клубам ещё предстоит согласовать сроки выплат и комиссионные агента Гимараэша. После того, как эти детали будут улажены, бразильцу будет дан зелёный свет на прохождение медицинского обследования в Бразилии.

Ранее в услугах Гимараэша также был заинтересован лондонский «Арсенал». Бразилец являлся главной трансферной целью «канониров» на это трансферное окно.