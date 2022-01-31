«Эвертон» договорился по трансферу Алли

Мерсисайдский «Эвертон» закрыл сделку по приобретению полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли. По сообщениям Фабрицио Романо, игрок перейдёт к «ирискам» на правах полноценного трансфера.

Англичанину осталось пройти медобследование и подписать контракт. Напомним, что ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил Алли, что он не входит в его планы на будущее. Ранее также сообщалось, что в услугах англичанина заинтересован «Ньюкасл».

В этом сезоне Деле Алли провёл 10 матчей в чемпионате Англии. В этом матчах англичанин отметился одним забитым голом.