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Полузащитник «Ньюкасла» интересен «Локомотиву», «Спартаку» и «Сочи»

04 Февраля 2022 • 19:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Джохор Дарул
Через 19 ч. 36 мин.

Полузащитник «Ньюкасла» Айзек Хэйден стал объектом интереса сразу ряда российских клубов. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересованы две московские команды – «Локомотив» и «Спаратк», а также «Сочи».

Об этом сообщает британское издание Teamtalk. Отметим, что Хэйден не входит в планы тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, который был бы рад избавиться от футболиста в ближайшее время.

В этом сезоне Хэйден провёл за свою команду 14 матчей в чемпионате Англии, где отметился одним голом. Сам игрок является воспитанником академии лондонского «Арсенала». В марте полузащитнику исполняется 27 лет.

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