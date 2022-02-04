Полузащитник «Ньюкасла» интересен «Локомотиву», «Спартаку» и «Сочи»

Полузащитник «Ньюкасла» Айзек Хэйден стал объектом интереса сразу ряда российских клубов. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересованы две московские команды – «Локомотив» и «Спаратк», а также «Сочи».

Об этом сообщает британское издание Teamtalk. Отметим, что Хэйден не входит в планы тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, который был бы рад избавиться от футболиста в ближайшее время.

В этом сезоне Хэйден провёл за свою команду 14 матчей в чемпионате Англии, где отметился одним голом. Сам игрок является воспитанником академии лондонского «Арсенала». В марте полузащитнику исполняется 27 лет.