После неудачи с Влаховичем, «Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на Осимхена

«Арсенал» и «Ньюкасл» стали активно следить за нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Для лондонского клуба нигериец является главной альтернативой Душану Влаховичу, который, по всей видимости, в ближайшее время перейдёт в «Ювентус».

По сообщениям Gazzetta Napoli, президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис согласится отпустить форварда за сумму около 70 миллионов евро. Отметим, что сам Осимхен ранее обошёлся «Наполи» в 80 миллионов.

В этом сезоне Осимхен забил 9 голов в чемпионате Италии. В последнее время футболист восстанавливался от травмы лица, которую получил в конце осени.