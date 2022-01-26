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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

После неудачи с Влаховичем, «Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на Осимхена

26 Января 2022 • 19:16 Комментировать
Венеция
...
Наполи
5.70 4.20 1.57
06.02 17:00

«Арсенал» и «Ньюкасл» стали активно следить за нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Для лондонского клуба нигериец является главной альтернативой Душану Влаховичу, который, по всей видимости, в ближайшее время перейдёт в «Ювентус».

По сообщениям Gazzetta Napoli, президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис согласится отпустить форварда за сумму около 70 миллионов евро. Отметим, что сам Осимхен ранее обошёлся «Наполи» в 80 миллионов.

В этом сезоне Осимхен забил 9 голов в чемпионате Италии. В последнее время футболист восстанавливался от травмы лица, которую получил в конце осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
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