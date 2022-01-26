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«Миссия невыполнима»: «Эвертон» хочет побороться с «ПСЖ» за Ндомбеле слухи

26 Января 2022 • 00:35 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
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08.02 22:45

«Эвертон» намерен навязать «ПСЖ» конкуренцию в борьбе за право взять в аренду до конца сезона полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, который не входит в планы главного тренера лондонцев Антонио Конте. Подобными сведениями поделились журналисты Sky Sports.

«Шпоры» пока так и не смогли достичь договоренности с парижским грандом. Предполагалось, что французы предложат обмен на хавбека Джорджиньо Вейналдума.

Что касается «Эвертона», то теперь клуб не скован в своих действиях на трансферном рынке из-за финансового фэйр-плей. Более того, недавно владелец «ирисок» инвестировал еще 100 миллионов фунтов стерлингов в команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Танги Ндомбеле
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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