«Эвертон» намерен навязать «ПСЖ» конкуренцию в борьбе за право взять в аренду до конца сезона полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, который не входит в планы главного тренера лондонцев Антонио Конте. Подобными сведениями поделились журналисты Sky Sports.

«Шпоры» пока так и не смогли достичь договоренности с парижским грандом. Предполагалось, что французы предложат обмен на хавбека Джорджиньо Вейналдума.

Что касается «Эвертона», то теперь клуб не скован в своих действиях на трансферном рынке из-за финансового фэйр-плей. Более того, недавно владелец «ирисок» инвестировал еще 100 миллионов фунтов стерлингов в команду.