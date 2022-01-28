Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна сумма, которую уплатит «Ньюкасл» за трансфер Гимараэша

28 Января 2022 • 05:01 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

«Ньюкасл» активно работает над трансфером бразильского хавбека «Лиона» Бруно Гимараэша, трансферная стоимость которого в приложении Transfermarkt оценивается в 36 миллионов евро. Как уточняет итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере», на самом деле «сороки» готовы заплатить даже больше - 40 миллионов евро, более того, при некоторых условиях «Лион» может заработать и на бонусах.

Не обидят и личным контрактом - если сейчас 24-летний полузащитник получает 220 тысяч ежемесячно, то в «Ньюкасле» ему сулят зарплату, в четыре раза превышающую эти значения. Сделка будет заключена в самое ближайшее время, осталось согласовать лишь такие мелочи, как гонорары участвующих в сделке агентов, представляющих стороны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Бруно Гимараэш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
05:01 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую уплатит «Ньюкасл» за трансфер Гимараэша
04:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» конкретизировала предложение по Бентанкуру
01:03 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сузил количество претендентов на пост главного тренера
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Мёнхенгладбах заинтересована в подписании Нкетиа
27 Января
23:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» получает предложения по Минамино
23:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» попытается до конца января подписать чешского плеймейкера «Вероны» слухи
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продал Чамберса в «Астон Виллу»
23:15 · Англия. Премьер-лига
Хави инициирует подписание Обамеянга, если сорвётся сделка по Морате слухи
22:55 · Англия. Чемпионшип
Арвеладзе – главный тренер «Халл Сити» официально
22:49 · Англия. Премьер-лига
Варан: «АПЛ – лучшая лига в мире, интенсивность матчей просто поражает»
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уже связывался с представителями Жоржиньо слухи
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовится к трём трансферам на выход слухи
21:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду поздравил свою девушку с Днём рождения, арендовав фасад «Бурдж-Халифа» для показа праздничного видео видео
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продолжает держать связь с Луисом Диасом слухи
20:46 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг потребовал у «Милана» зарплату в два раза выше, чем у Ибрагимовича слухи
Все новости
Рекомендуем