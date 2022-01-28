Стала известна сумма, которую уплатит «Ньюкасл» за трансфер Гимараэша

«Ньюкасл» активно работает над трансфером бразильского хавбека «Лиона» Бруно Гимараэша, трансферная стоимость которого в приложении Transfermarkt оценивается в 36 миллионов евро. Как уточняет итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере», на самом деле «сороки» готовы заплатить даже больше - 40 миллионов евро, более того, при некоторых условиях «Лион» может заработать и на бонусах.

Не обидят и личным контрактом - если сейчас 24-летний полузащитник получает 220 тысяч ежемесячно, то в «Ньюкасле» ему сулят зарплату, в четыре раза превышающую эти значения. Сделка будет заключена в самое ближайшее время, осталось согласовать лишь такие мелочи, как гонорары участвующих в сделке агентов, представляющих стороны.