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Гимараэш пройдёт медосмотр перед переходом в «Ньюкасл» в Бразилии

26 Января 2022 • 15:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэш близок к переходу в английский «Ньюкасл». Ранее французы приняли предложение «сорок» в размере около 40 миллионов евро. До этого игроком активно интересовался лондонский «Арсенал».

Как сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере», Бруно Гимараэш, который сейчас находится в расположении сборной Бразилии, в ближайшее время пройдёт медосмотр и завершит свой переход в «Ньюкасл».

Отметим, что Гимараэш станет третьим новичком «Ньюкасла» в это трансферное окно после Кирана Триппьера и Криса Вуда. В совокупности «сороки» потратили на трансфер этих футболистов около 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэш
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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