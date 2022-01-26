Гимараэш пройдёт медосмотр перед переходом в «Ньюкасл» в Бразилии

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэш близок к переходу в английский «Ньюкасл». Ранее французы приняли предложение «сорок» в размере около 40 миллионов евро. До этого игроком активно интересовался лондонский «Арсенал».

Как сообщает Фабрицио Романо в «Твиттере», Бруно Гимараэш, который сейчас находится в расположении сборной Бразилии, в ближайшее время пройдёт медосмотр и завершит свой переход в «Ньюкасл».

Отметим, что Гимараэш станет третьим новичком «Ньюкасла» в это трансферное окно после Кирана Триппьера и Криса Вуда. В совокупности «сороки» потратили на трансфер этих футболистов около 40 миллионов евро.