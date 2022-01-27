Сегодня Лэмпард пройдёт второе собеседование в «Эвертоне»

Экс-наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может возглавить мерсисайдский «Эвертон». По сообщениям The Telegraph, англичанин сегодня пройдёт второе собеседование с руководством клуба.

Отмечается, что «Эвертон» передумал назначать на вакантную должность бывшего тренера «Порту» Витора Перейру, так как большинство болельщиков выступают против кандидатуры португальца.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард находится без работы с января 2021 года, именно тогда его уволили из лондонского «Челси». Ранее англичанин также возглавлял «Дерби Каунти», с которым дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа.