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Алли об «Эвертоне»: «Здесь легко быть счастливым»

02 Февраля 2022 • 18:00 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Новичок мерсисайдского «Эвертона» Деле Алли заявил, что счастлив присоединиться к новом клубу. Напомним, что полузащитник переехал на «Гудисон Парк» из «Тоттенхэма» на бесплатной основе. Тем не менее, сумма за игрока может в будущем вырасти до 50 миллионов евро, в зависимости от результатов игры.

«Это был сюрреалистический день. Я очень счастлив, что это произошло. Здесь легко быть счастливым», – заявил Алли в интервью официальному сайту клуба. Также Алли выразил надежду, что главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сможет вернуть игроку лучшую форму.

Отметим, что Алли выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Деле Алли
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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Комментарии (1)
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Underdog !
02 Февраля 2022 в 18:12
Какие же лицемеры
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