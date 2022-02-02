Алли об «Эвертоне»: «Здесь легко быть счастливым»

Новичок мерсисайдского «Эвертона» Деле Алли заявил, что счастлив присоединиться к новом клубу. Напомним, что полузащитник переехал на «Гудисон Парк» из «Тоттенхэма» на бесплатной основе. Тем не менее, сумма за игрока может в будущем вырасти до 50 миллионов евро, в зависимости от результатов игры.

«Это был сюрреалистический день. Я очень счастлив, что это произошло. Здесь легко быть счастливым», – заявил Алли в интервью официальному сайту клуба. Также Алли выразил надежду, что главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сможет вернуть игроку лучшую форму.

Отметим, что Алли выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года.