После увольнения Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера «Эвертона», британская пресса начала разузнавать имена возможных преемников испанского специалиста. Одним из главных претендентов назывался наставник «Дерби» Уэйн Руни, но он пока сомневается в переходе.

По информация Sky Sports, он счастлив в своей нынешней команде, но при этом понимает, насколько сложно будет отказать своему клубу.

Что касается остальных кандидатов, то в их список входят Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», рулевой бельгийской сборной Роберто Мартинес, а также безработные Фрэнк Лэмпард и Руди Гарсия. Руководство «Эвертона» должно принять окончательное решение на следующей неделе.