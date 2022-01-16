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Руни пока сомневается в переходе в «Эвертон», Поттер и Лэмпард – среди остальных претендентов слухи

16 Января 2022 • 20:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
08.02 22:45

После увольнения Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера «Эвертона», британская пресса начала разузнавать имена возможных преемников испанского специалиста. Одним из главных претендентов назывался наставник «Дерби» Уэйн Руни, но он пока сомневается в переходе.

По информация Sky Sports, он счастлив в своей нынешней команде, но при этом понимает, насколько сложно будет отказать своему клубу.

Что касается остальных кандидатов, то в их список входят Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», рулевой бельгийской сборной Роберто Мартинес, а также безработные Фрэнк Лэмпард и Руди Гарсия. Руководство «Эвертона» должно принять окончательное решение на следующей неделе.

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Эвертон Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Роберто Мартинес Руди Гарсия Грэм Поттер
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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