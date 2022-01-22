Болельщик «Эвертона» попал в Диня пластиковой бутылкой

Новичок «Астон Виллы» Люка Динь был не очень тепло принят на «Гудисон Парк». Когда гости открыли счёт и побежали праздновать гол, болельщик «Эвертона» кинул с трибуны пластиковую бутылку с оранжевым напитком, которая задела защитников Мэтти Кэша и бывшего игрока «ирисок» Люку Диня.

Отметим, что пару недель назад Динь перешёл в «Астон Виллу» именно из «Эвертона». Футболист покинул клуб из-за конфликта с главным тренером Рафаэля Бенитеса, который был уволен спустя несколько дней после ухода француза.

В матче против бывшей команды Динь отметился голевой передачей на Эмилиано Буэндию, а «Астон Вилла» минимально обыграла «ирисок» со счётом 1:0.