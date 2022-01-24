«Вест Хэм» готовит огромную сумму за Калверт-Льюина

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на приобретение нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина. По сообщениям The Sun, руководство «ирисок» нуждается в деньгах после больших трат, которые клуб совершал в последние годы.

Также источник сообщает ,что «Вест Хэм» готов предложить за Калверт-Льюина сумму более чем в 60 миллионов евро. Это при том, что большую часть сезона англичанин пропустил из-за повреждения.

В этом сезоне на счету Калверт-Льюина всего 6 матчей в чемпионате Англии, в которых футболист сумел отличиться тремя забитыми голами. В прошлом сезоне футболист наколотил 16 мячей в АПЛ.