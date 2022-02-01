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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн поблагодарил Алли за годы совместных выступлений

01 Февраля 2022 • 23:56 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли покинул клуб после семи лет выступлений в его составе. Футболист, пять лет назад считавшийся самым перспективным молодым игроком АПЛ, впредь будет выступать за «Эвертон», причем, как выяснилось, «Тоттенхэм» согласился отпустить его туда бесплатно - настолько «шпоры» жаждали от него избавиться. Деньги клуб, впрочем, получит, но не сейчас, а лишь после того, как Алли сыграет 20 матчей в составе «Эвертона». Так составлен договор.

Тем не менее, бывшие уже одноклубники тепло вспоминают сотрудничество с Алли - в частности, Гарри Кейн, который поблагодарил Алли за все, чего они добились вместе.

- Удачи тебе, Деле. За семь совместных лет у нас было много отличных свершений. Мы благодарны тебе, я и клуб. До скорого! - опубликовал запись в «Твиттере» Кейн.

Деле Алли перебрался в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. В общей сложности сыграл в 269 матчах за «шпоры», в том числе и в финале Лиги чемпионов сезона 2018/2019, ставшим апогеем тренерской карьеры Маурисио Почеттино у руля клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деле Алли Гарри Кейн
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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