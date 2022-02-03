Алли: «Я покажу всем наилучшую сторону Деле»

После семи лет в «Тоттенхэме» Деле Алли, похоже, исчерпал себя в лондонском клубе, где перестал проходить в состав. У игроков «Тоттенхэма» много совместных воспоминаний с Алли, но настало время расходиться, и 25-летний футболист решил выбрать «Эвертон» - клуб, который находится в процессе перемен с приходом Фрэнка Лэмпарда. Алли верит в то, что также сможет приложить руку (а лучше ногу) к тому, что клуб вернет себе былые позиции.

- Я хочу показать всем лучшую сторону Деле, - заявил уже приступивший к тренировкам футболист. -Лэмпард - прекрасный менеджер, а также прекрасный человек. Я восхищался им как игроком, да и то, чего он уже добился в качестве тренера, также производит глубокое впечаление, - заявил Деле, слова которого приводит BBC Sport.

С 2015 по 2022 год Деле Алли провел 269 матчей в составе «шпор», забив 67 голов.