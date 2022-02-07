Новичок «Ньюкасла» Гимараэш: «Клуб намерен выиграть Лигу чемпионов»

Бразильский полузащитник Бруно Гимараэш поделился своими впечатлениями от перехода из «Лиона» в «Ньюкасл» в прошедшее зимнее трансферное окно – англичане заплатили за перспективного футболиста 40 миллионов евро, начав строить боеспособную команду при новых богатых владельцах.

«Этот проект более, чем интересен. В этом сезоне перед нами стоит задача остаться в английской Премьер-лиге, но в будущем мы наверняка будем пытаться пробиться в Лигу чемпионов. Спустя некоторое время и вовсе будем метиться выиграть этот турнир», - приводит слова Гимараэша журналист Фабрицио Романо.

К слову, «сороки» стали тем европейским клубом, который потратил больше всего денег на трансферы в январе.