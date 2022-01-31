Трансфер Экитике в «Ньюкасл» близок к срыву

Нападающий французского «Рэймса» Уго Экитике, похоже, останется в своём клубе как минимум до конца нынешнего сезона. Как сообщает Фабрицио Романо, «сороки» не могут согласовать с игроком условия личного контракта. Также «Ньюкасла» смущает то, что «Рэймс» требует большой процент с последующей продажи игрока.

Ранее сообщалось, что Экитике практически готов вылететь в Англию для завершения своего перехода в стан «сорок». В услугах футболиста также был заинтересован лондонский «Вест Хэм».

Отметим, что в этом сезоне Экитике забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи в чемпионате Франции. Трансфер 19-летнего футболиста в «Ньюкасл» ранее оценивался в 25 миллионов евро.