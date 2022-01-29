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Источник: «Эвертон» предложил Лэмпарду возглавить команду слухи

29 Января 2022 • 00:17 Комментировать
Ньюкасл
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Эвертон
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08.02 22:45

Больше недели понадобилось руководству «Эвертона», чтобы определиться с новым главным тренером для команды после ухода Рафаэля Бенитеса. Клуб провел переговоры с целым рядом кандидатов, но остановил свой выбор на Фрэнке Лэмпарде.

Такой информацией поделилось авторитетное британское издание The Telegraph. Согласно источнику, теперь остается только дождаться ответа самого английского специалиста. Если он оперативно примет решение, то приступит к работе на новой должности уже на следующей неделе.

Отмечается, что Лэмпард произвел хорошее впечатление на владельцев «ирисок» по ходу личной встречи. Ранее ему не удалось трудоустроиться в «Астон Виллу» и «Норвич».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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