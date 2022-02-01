Активный на трансферном рынке «Ньюкасл» объявил о важном приобретении - игроком клуба стал 29-летний Дэниел Бёрн, он подписал контракт сроком на два с половиной года. то есть до лета 2024 года. Известна и сумма трансфера - 15 миллионов евро. Такие данные приводит в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

В своей карьере Бёрн успел сменить немало английских клубов, среди которых были и «Фулхэм», и «Бирмингем», и «Уиган». За «Брайтон» высоченный (201 см) защитник выступает с 2018 года, в составе команды он сыграл в общей сложности в 74 матчах, записав на свой счет два гола.