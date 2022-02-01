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«Ньюкасл» приобрёл защитника «Брайтона» официально

01 Февраля 2022 • 07:12 Комментировать
Ньюкасл
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Эвертон
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08.02 22:45

Активный на трансферном рынке «Ньюкасл» объявил о важном приобретении - игроком клуба стал 29-летний Дэниел Бёрн, он подписал контракт сроком на два с половиной года. то есть до лета 2024 года. Известна и сумма трансфера - 15 миллионов евро. Такие данные приводит в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

В своей карьере Бёрн успел сменить немало английских клубов, среди которых были и «Фулхэм», и «Бирмингем», и «Уиган». За «Брайтон» высоченный (201 см) защитник выступает с 2018 года, в составе команды он сыграл в общей сложности в 74 матчах, записав на свой счет два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Брайтон трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Дэн Бёрн
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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