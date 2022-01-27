Спортивный директор «Севильи» Мончи: «Карлос остаётся»

Спортивный директор испанской «Севильи» Мончи прояснил ситуацию по будущему защитника Диего Карлоса, которого ранее активно сватали в «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». По словам Мончи, бразилец совершенно точно останется в команде и не покинет её этой зимой.

«Переговоры по Диего Карлосу завершены. Он остаётся. «Ньюкасл» сделал хорошее, уважительное предложение, но оно нас не удовлетворило. Возможно оно поступило нам не в подходящее время. Диего счастлив здесь», – заявил Мончи.

Отметим, что сам Карлос ранее тоже развеял слухи о своём возможном переходе в «Ньюкасл». В этом сезоне на его счету два гола в 21 матче чемпионата Испании за «Севилью».