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Лэмпард о назначении в «Эвертон»: «Для меня это большая честь»

31 Января 2022 • 17:14 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями о своём назначении в мерсисайдский клуб. По словами экс-наставника «Челси», для него честь возглавить «ирисок».

«Для меня большая честь представлять и тренировать клуб таких рамеров, как «Эвертон». Не могу дождаться начала. Мне всегда нравилось играть против «Эвертона» в качестве игрока, особенно на «Гуддисоне». Там всегда ощущалась особая атмосфера и страсть фанатов», – цитирует англичанина пресс- служба «ирисок».

Напомним, что ранее Лэмпард возглавлял лондонский «Челси» и «Дерби Каунти». Англичанин больше года оставался без работы после увольнения со «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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