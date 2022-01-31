Лэмпард о назначении в «Эвертон»: «Для меня это большая честь»

Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями о своём назначении в мерсисайдский клуб. По словами экс-наставника «Челси», для него честь возглавить «ирисок».

«Для меня большая честь представлять и тренировать клуб таких рамеров, как «Эвертон». Не могу дождаться начала. Мне всегда нравилось играть против «Эвертона» в качестве игрока, особенно на «Гуддисоне». Там всегда ощущалась особая атмосфера и страсть фанатов», – цитирует англичанина пресс- служба «ирисок».

Напомним, что ранее Лэмпард возглавлял лондонский «Челси» и «Дерби Каунти». Англичанин больше года оставался без работы после увольнения со «Стэмфорд Бридж».