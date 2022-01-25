«Севилья» назвала цену на Карлоса

Испанская «Севилья» продолжает вести переговоры с «Ньюкаслом» по продаже своего центрального защитника Диего Карлоса. По сообщениям Sky Sports, андалузский клуб требует за своего игрока 45 миллионов евро. Именно за эту сумму «Севилья» будет готова расстаться с Карлосом в январское трансферное окно.

Отмечается, что на данный момент «сороки» отказываются платить за бразильца сумму, превышающую 30 миллионов евро. Однако отсутствие альтернатив на рынке может заставит «Ньюкасл» передумать и спустя некоторое время вернуться с подходящим предложением.

Напомним, что ранее пресса также активно сватала Карлоса в лондонский «Тоттенхэм».