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«Эвертон» включился в борьбу за ван де Бека

29 Января 2022 • 14:51 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Мерсисайдский «Эвертон» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. По сообщениям Фабрицио Романо, «ириски» также заинтересованы в аренде игрока до конца сезона без права выкупа.

Однако, на данный момент, фаворитом на подписание нидерландца является лондонский «Кристал Пэлас». В последнее время между клубами прошли позитивные переговоры, которые позволяют полагать, что трансфер будет закрыт в ближайшие дни. Тем более, что главный тренер «орлов» Патрик Виейра является большим поклонником игры нидерландца.

В этом сезоне ван де Бек забил 1 гол в 8 матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Кристал Пэлас Донни ван де Бек
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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