«Эвертон» включился в борьбу за ван де Бека

Мерсисайдский «Эвертон» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. По сообщениям Фабрицио Романо, «ириски» также заинтересованы в аренде игрока до конца сезона без права выкупа.

Однако, на данный момент, фаворитом на подписание нидерландца является лондонский «Кристал Пэлас». В последнее время между клубами прошли позитивные переговоры, которые позволяют полагать, что трансфер будет закрыт в ближайшие дни. Тем более, что главный тренер «орлов» Патрик Виейра является большим поклонником игры нидерландца.

В этом сезоне ван де Бек забил 1 гол в 8 матчах чемпионата Англии.