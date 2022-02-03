Алли собирался в чемпионат Франции, но Лэмпард переубедил его

Полузащитник английской сборной Деле Алли на днях сменил клуб, он перебрался из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Между тем, если бы не вариант с «Эвертоном», то выпавший в последнее время из игрового рисунка «Тоттенхэма» Алли мог оказаться во Франции - руководство «шпор» вполне официально предлагало его целому ряду ведущих французских клубов, сообщает L'Equipe.

«Тоттенхэм» был согласен даже на арендное соглашение с выплатой зарплаты футболиста, который, в свою очередь, также не был против перебраться через Ла-Манш.

Но затем стало известно о контракте Лэмпарда с «Эвертоном», и, побеседовав с Фрэнком, Алли решил податься туда.