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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алли собирался в чемпионат Франции, но Лэмпард переубедил его

03 Февраля 2022 • 05:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник английской сборной Деле Алли на днях сменил клуб, он перебрался из «Тоттенхэма» в «Эвертон». Между тем, если бы не вариант с «Эвертоном», то выпавший в последнее время из игрового рисунка «Тоттенхэма» Алли мог оказаться во Франции - руководство «шпор» вполне официально предлагало его целому ряду ведущих французских клубов, сообщает L'Equipe.

«Тоттенхэм» был согласен даже на арендное соглашение с выплатой зарплаты футболиста, который, в свою очередь, также не был против перебраться через Ла-Манш.

Но затем стало известно о контракте Лэмпарда с «Эвертоном», и, побеседовав с Фрэнком, Алли решил податься туда.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Деле Алли
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