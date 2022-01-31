Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек проведет оставшуюся часть сезона в «Эвертоне», который, ведя борьбу за выживание в английской Премьер-лиге, отчаянно нуждается в усилении. Слухи о том, что голландец уйдет в стан «ирисок», появились чуть раньше, и теперь они подтвердились официально. Информацию о свершении сделки опубликовала пресс-служба ливерпульского клуба.

Ван де Бек присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, ранее он защищал цвета «Аякса», отметившись голом в первой же своей игре в составе клуба. В текущем сезоне голландец появлялся на поле в матчах АПЛ не так и часто - восемь раз, сумев при этом забить один гол.