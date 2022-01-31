Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» объявил о контракте с ван де Беком официально

31 Января 2022 • 21:59 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек проведет оставшуюся часть сезона в «Эвертоне», который, ведя борьбу за выживание в английской Премьер-лиге, отчаянно нуждается в усилении. Слухи о том, что голландец уйдет в стан «ирисок», появились чуть раньше, и теперь они подтвердились официально. Информацию о свершении сделки опубликовала пресс-служба ливерпульского клуба.

Ван де Бек присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, ранее он защищал цвета «Аякса», отметившись голом в первой же своей игре в составе клуба. В текущем сезоне голландец появлялся на поле в матчах АПЛ не так и часто - восемь раз, сумев при этом забить один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
22:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Обамеянга
22:02 · Англия. Премьер-лига
Чалета-Цар может стать игроком «Вест Хэма» в ближайшие часы
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» объявил о контракте с ван де Беком официально
21:43 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы интересуются Кюрзава
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется Биссума
21:25 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо будет выступать за «Вильярреал» официально
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» арендовал защитника «Астон Виллы»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле переходит в «Челси» - источник 2 слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг возвращается в Лондон после срыва трансфера в «Барселону»
19:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не будет покупать Дугласа Луиса
19:32 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» объявил об уходе Кулушевски и Бентанкура в «Тоттенхэм» 1 официально
19:28 · Англия. Премьер-лига
Полиции нужно больше времени для допросов Гринвуда
18:54 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Экитике в «Ньюкасл» близок к срыву
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Ндомбеле вернулся в «Лион», клуб даже раскрыл финансовые условия официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» договорился по трансферу Алли
Все новости
Рекомендуем