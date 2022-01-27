«Ньюкасл» и «Лион» сегодня проведут очередную встречу по трансферу Гимараэша

Английский «Ньюкасл» делает всё возможное, чтобы в ближайшее время закрыть сделку по приобретению полузащитника «Лиона» Бруно Гимараэша. Фабрицио Романо сообщил в «Твиттере», что обе стороны сегодня запланировали очередные переговоры, которые могут стать решающими.

Отмечается, что сумма трансфера уже согласована, клубам предстоит решить, в каком графике будут совершаться выплаты. Также командам предстоит согласовать различные бонусы.

Напомним, что ранее Гимараэш являлся основной трансферной целью лондонского «Арсенала» на зимнее трансферное окно. Скорее всего, «канониры» уже выбыли из гонки за игрока.