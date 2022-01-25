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«Эвертон» возобновит переговоры с Витором Перейрой, также с руководством клуба встретится Лэмпард слухи

25 Января 2022 • 20:45 Комментировать
Ньюкасл
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Эвертон
2.55 3.40 2.70
08.02 22:45

Во вторник в британской прессе появилась информация, что «Эвертон» отказался от кандидатуры португальца Витора Перейры на вакантное место главного тренера команды. Как оказалось, подобные слухи не соответствуют действительности.

На самом деле, «ириски» просто запланировали еще одну встречу со специалистом на неделе, передает Sky Sports. Согласно источнику, руководство клуба также сядет за круглый стол с англичанином Френком Лэмпардом, который остается безработным после увольнения с «Челси» год назад.

При этом отмечается, что «Эвертон» пока даже не выходил на связь с нынешним наставником «Дерби» Уэйном Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Витор Перейра
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НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
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