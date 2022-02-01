​«Эвертон» может дать Лэмпарду толчок к развитию тренерской карьеры или закончить её

Фрэнк Лэмпард вернулся к работе. Спустя примерно год после ухода из «Челси» наставник возглавил «Эвертон». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что ждёт наставника в Ливерпуле.

Фрэнк Лэмпард вернулся к тренерской карьере. Поклонники английского футбола точно ждали этого. Будучи игроком, Лэмпард заслужил уважение всех болельщиков вне зависимости от клубной принадлежности. Он был хорошим парнем, и ему хочется симпатизировать и желать успеха. Кроме того, работа в «Челси» оставила чувство незавершённости. Лэмпард дал шанс многим молодым футболистам, а команда после его ухода выиграла Лигу чемпионов. Так и хочется поговорить о его «багаже», который помогу Томасу Тухелю.

Возвращения Лэмпарда к активной тренерской работе ждали. Известно, что он был среди кандидатов на пост главного тренера «Кристал Пэлас» летом и «Норвича» уже по ходу этого сезона. От обоих проектов, как сообщалось, Лэмпард сам отказался. По слухам, его звали и другие клубы, но так или иначе он возвращается только сейчас.

Пока про карьеру Лэмпарда как тренера сказать что-то однозначное сложно. Об уровне Чемпионшипа можно спорить долго, но уж точно нет сомнений в том, что успешная работа на этой ступени ещё не возносит наставника до топовых высот. Добиться результата во втором по силе английском дивизионе – это круто, но не легендарно. Да и не забудем, что Лэмпард всё же не вывел «Дерби» в Премьер-лигу. Что касается «Челси», то это была особенная ситуация. Отсутствие трансферов, потеря Азара и вынужденная ставка на молодёжь в любом случае были прекрасным оправданием для наставника. Справедливости ради стоит отметить, что занять в такой ситуации место в топ-4 – это успех. С другой стороны, у «Челси» такой состав, что провалиться ниже определённого уровня довольно сложно.

Работа в «Дерби» и «Челси» в итоге оставила вопрос о способностях Лэмпарда как тренера. Где он, где его заслуги, а где роль играли футболисты и окружающие возможности? В этом смысле «Эвертон» может стать лакмусовой бумажкой для тренера. У ливерпульцев нет суперсостава, так что большой успех станет во многом его достижением. Серьёзный провал в свою очередь станет его виной. Если же «Эвертон» будет простым середняком в соответствии с силой своего состава, то логично будет спросить, нужен ли команде вообще такой тренер, как Лэмпард.

У «ирисок» неплохой состав, но проблемы с клубной стратегией довели до того, что вылет в Чемпионшип выглядит вполне реальной перспективой. У «Эвертона» 19 очков после 20 матчей, у «Норвича» – 16 (22), у «Ньюкасла» – 15 (21), у «Уотфорда» – 14 (20), у «Бёрнли» – 12 (18). Можно посчитать самостоятельно с учётом потерянных баллов и прикинуть перспективы, но «ириски» явно будут бороться за выживание. В этой связи у Лэмпарда на этот сезон задача довольно простая – сохранить прописку в Премьер-лиге. Если «Эвертон» не вылетит, то на этот чемпионат свою задачу тренер выполнит.

Однако от Лэмпарда, конечно, ждут иного. Летом ему надо будет убедить руководство, чтобы трансферы делались с умом и под определённую философию. Не то чтобы под конкретную философию, но главное, чтобы она была. История этого января, когда «Эвертон» сначала продал Люку Диня, который поскандалил с Рафаэлем Бенитесом, а потом уволил и самого тренера – наглядное доказательство хаоса, который творится в стане «ирисок».

Если Лэмпард сможет вернуть «Эвертон» в борьбу хотя бы за еврокубки – это уже будет хорошо. Если «ириски» смогут побороться за Лигу чемпионов – это будет успех. Если же Лэмпард в Ливерпуле ничего не покажет, то следующим местом работы может стать условная Шотландия или вновь Чемпионшип. Либо его может и вовсе не быть.

Роман Андреев