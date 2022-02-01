«Сороки» орлами не стали: «Ньюкасл» потратил много, но толком не усилился

«Ньюкасл» потратил больше всех зимой на трансферном рынке, но едва ли всерьёз усилил состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о селекции «сорок».

Когда осенью «Ньюкасл» сменил владельцев, все предвкушали, что уже зимой английский клуб всерьёз начнёт закупаться. Денег у «сорок» стало много, правила фейр-плей позволяли развернуться. При этом «Ньюкасл» идёт в зоне вылета, что кричало о необходимости основательно усилить состав. Едва ли владельцы из Саудовской Аравии хотят пережить вылет в Чемпионшип и начать строительство команды с первоначальной цели о возвращении в элиту.

В итоге в январе «Ньюкасл» потратил денег больше всех в мире – 102,1 миллиона евро (по данным портала transfermarkt). Это не включая стоимость аренды Мэтта Таргетта. В стан «сорок» перебрались сразу пятеро новичков, однако есть большие сомнения, что эта селекция сделала «Ньюкасл» прямо-таки сильнее.

Кроме левого защитника Таргетта, которого арендовали у «Астон Виллы», в «Ньюкасл» перебрались опорный полузащитник Бруну Гимараэш (из «Лиона» за 42,1 млн евро), нападающий Крис Вуд (из «Бёрни» за 30 млн евро), правый латераль Киран Триппьер (из «Атлетико» за 15 млн евро) и центральный защитник Дэн Бёрн (из «Брайтона» за 15 млн евро).

Откровенно говоря, этот набор футболистов воображение не поражает. Особняком выглядит трансфер Вуда. 30-летний нападающий, забивший в текущем сезоне 3 гола за 21 матч во всех турнирах, проданный за 30 миллионов евро – это просто сказка для «Бёрнли».

Можно говорить, что в «Ньюкасл» было сложно купить игроков на постоянную основу из-за перспективы вылета. Тем не менее даже на арендном рынке «сороки» могли сработать лучше. Этой зимой в Премьер-лиге были одолжены такие футболисты: Филиппе Коутинью в «Астон Виллу» и Деян Кулушевски в «Тоттенхэм». А ещё «Брентфорд» подписал Кристиана Эриксена свободным агентом до конца сезона, а «Эвертон» – Деле Алли. То есть опции для более солидного усиления у «Ньюкасла» были, но ими не воспользовались.

Из всех новых футболистов можно отметить лишь подписание Бруну Гимараэша. Опорный полузащитник играет в сборной Бразилии, хотя трансфер за 40 миллионов евро кажется скорее удачей для «Лиона». Стоимость в футболе – вещь, довольно сложно поддающаяся оценке, но, кажется, «ткачи» едва ли ожидали, что смогут получить такую сумму. Триппьер – неплохое приобретение, но ему 31 год, и лучшие его годы, вероятно, позади. Остальные трое – это, скорее всего, футболисты довольно средние.

В общем, «Ньюкасл» едва ли усилил свой состав, чтобы спокойно смотреть в будущее. «Сороки» идут в зоне вылета, и ситуация у команды непростая. По потерянным очкам «Ньюкасл» опережает «Норвич», который пока идёт семнадцатым, но идёт позади «Уотфорда», который сейчас девятнадцатый. Текущий состав «сорок» не гарантирует команде сохранение прописки, так что новые владельцы могут летом столкнуться с ситуацией, когда надо будет усиливаться не для того, чтобы навести шороху в Премьер-лиге, а чтобы в неё вернуться.

Роман Андреев